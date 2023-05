‘Due millenni di toponimi’ Presentazione del libro

Il Comune di Luni inizia oggi un ricco calendario di iniziative. "Due millenni di toponimi dalla piana alle propaggini Apuane" è il titolo del nuovo libro dedicato alla storia del territorio e nello specifico a quello di Luni che verrà presentato stamani alle 9.30 a Cà Lunae di Bosoni su via Aurelia. Insieme agli autori Patrizia Moradei e Maurizio Federici partecipano il sindaco Alessandro Silvestri e l’assessore alla cultura Patrizia De Masi. Sempre oggi in occasione della festa dei bersaglieri, in programma a Spezia, l’Arci Cpo Ortonovo con il patrocinio del Comune organizza l’apericena tricolore a partire dalle 20. Il Comune di Luni inoltre è stato inserito nel programma di "Girovagando" organizzato dalle guide turistiche Agtl di Spezia che inizia domenica prossima, 4 giugno, a villa Pratola e il Palazzo di Ponzano superiore. Il tour riguarderà il borgo collinare di Nicola sabato 10 giugno.