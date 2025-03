Due incontri per scoprire il grande valore delle erbe spontanee

Il valore delle erbe: l’associazione culturale Amici di Luni ha organizzato, per oggi alle 16,30 a Ca’ Lunae la conferenza di Marco Pardini "Le erbe del territorio nella storia, nell’alimentazione, nella medicina". Pardini, scrittore, divulgatore scientifico da ormai più di trent’anni si occupa di recuperare, valorizzare e promuovere, la cultura naturalistica delle genti di montagna. Pratica la medicina naturale, è un naturopata di formazione svizzera e un etnobotanico.

Incontro anche all’Oasi Lipu di Arcola sui benefici effetti delle erbe. L’appuntament domani alle 15,30 al centro visite "D.Barcellone". Sarà presente un erborista che spiegherà come preparare rimedi semplici e naturali e dimostrerà la lavorazione pratica delle gemme di nocciolo. Inoltre si potrà fare una passeggiata di riconoscimento della flora officinale spontanea nell’Oasi. Per l’evento è gradita la prenotazione. E’ inoltre in programma il 29 la serata in compagnia della civetta, rinviata a causa della pioggia; ritrovo alle 20.30 alla Biblioteca Comunale di Arcola in Piazza 2 Giugno.