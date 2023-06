Dott. Costantino Eretta Premiato Internazionalmente per il Trattamento del Linfedema

Riconoscimento al dottor Costantino Eretta, responsabile della struttura semplice Chirurgia dei linfatici di Asl5 ed ex vicesindaco di Sarzana. Nel corso delle Giornate estive di linfologia che si sono tenute a Walchsee, la Società per il drenaggio linfatico manuale austriaca gli ha attribuito il premio Dr. VodderWittlinger, per contributi giornalistici nel campo della linfologia, per il lavoro “Trattamento multidisciplinare del linfedema, esperienza del nostro centro”. La pubblicazione premiata – spiega l’Asl – ripercorre le fasi del complesso trattamento del linfedema, malattia cronica dovuta a un abnorme accumulo di liquidi ad alto contenuto proteico nello spazio interstiziale. Si manifesta con edema, infiammazione e fibrosi, fino all’irrigidimento dei tessuti interessati e per questo necessita per la cura di combinare più tecniche. Dal 2016 nel centro di Asl 5 sono stati raccolti dati clinici e valutazione centimetrica di oltre 600 casi affetti da linfedema e lipedema di tutti gli stadi. Solo 150 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico "a conferma che la terapia fisica decongestionante complessa, se eseguita correttamente, può stabilizzare la situazione del paziente, riducendone lo stadio e garantendo una buona qualità della vita". Il dottor Eretta ha commentato: "Questo premio dimostra che stiamo lavorando bene e offrendo una cura concreta ai nostri pazienti. Ci riconosce, a livello internazionale, di aver attivato un percorso utile e virtuoso che permette il trattamento multidisciplinare del linfedema che coinvolge non solo il terapeuta, ma anche il paziente che, opportunamente guidato, può imparare utili tecniche per migliorare l’impatto con la patologia. Ringrazio tutto lo staff della chirurgia dei linfatici per il loro impegno".