"Divieto di Sosta ad Arcola: Misure per Garantire la Sicurezza"

Cambiamenti nella viabilità ad Arcola: scatta il divieto di sosta. Dopo diversi sopralluoghi e le sollecitazioni dei residenti sono state rilevate criticità a causa dei veicoli lasciati in sosta in modo da limitare la visibilità in uscita da via Ressora, e per garantire la sicurezza è stato istituito il divieto permanente di sosta e di fermata in via Aurelia sud nel tratto antecedente il civico 124 per una ventina di metri. Disposta inoltre dal Comune l’interruzione della circolazione veicolare in via Martiri di Vinca dall’intersezione con la via Montesagro fino al civico 20 fino al 15 dicembre nelle fasce dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18 per lavori alle condotte del gas.