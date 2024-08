Discariche abusive a Arcola. I furbetti si autodenunciano

A tradirli sono stati un biglietto aereo e una bolletta: adesso i colpevoli di abbandono abusivo riceveranno una sanzione da 150 euro. Controlli a tappeto sulle tante discariche segnalate dai cittadini di Arcola, quelli avviati dalla polizia locale e la Maris. La mappa dell’operazione "antifurbetti" ha riguardato per il momento due luoghi: le vicinanze del supermercato Penny al ponte di Arcola e la discarica di Ressora. "Proseguiremo su questa linea - spiega il vicesindaco Gianluca Tinfena - con controlli mirati e pulizia puntuale ogni quindici giorni. Siamo il secondo comune dove si paga la Tari più bassa della Val di Magra grazie al comportamento virtuoso di molti cittadini che negli anni hanno dimostrato di amare molto il territorio e al recupero dell’evasione messo in atto dal Comune che ha concesso di mantenere la Tari ingessata". Già individuate discariche abusive in via Pedemonte e tra Fornola e il Ponte di Arcola. Il progetto verrà portato avanti grazie alle segnalazioni che si possono inviare a: [email protected].