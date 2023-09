Difesa personale per donne a Sarzana: Krav Maga con Enzo Meneghini

Il corso di difesa personale, rivolto in particolare alle donne, basato sulle tecniche del Krav Maga, riprende alla palestra Kleb di via Brigata Partigiana Ugo Muccini di Sarzana. Il corso sarà tenuto dall’istruttore e esperto di arti marziali Enzo Meneghini. La preparazione fisica e psicologica per affrontare situazioni di rischio e trovare la rapida soluzione per evitare problemi saranno alla base delle lezioni che si svolgeranno nelle serate di martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30. Già in passato Enzo Meneghini ha organizzato stage dedicati esclsuivamente alle donne avvalendosi anche dell’ausilio di psicologi. Per informzioni è possibile contattare il numero di cellulare 333 1743630.