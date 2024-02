Dibattito Pd a Cà Lunae: strategie per le elezioni europee e amministrative

Oggi alle 15.30 a Cà Lunae dibattito organizzato dal Pd con Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna. Occasione utile per approfondire le strategie del Pd in vista delle elezioni europee e amministrative in programma a giugno. A introdurre il dibattito sarà l’assessore Katia Cecchinelli, potenzialmente candidata per il centro sinistra, ma tra i relatori ci sarà anche il sindaco in carica Daniele Montebello che ancora non ha sciolto le riserve sulla possibilità di ricandidarsi. Interverranno inoltre Davide Natale, segretario ligure del Pd e consigliere regionale di opposizione, Carola Baruzzo, presidente Pd La Spezia, Brando Benifei, capodelegazione Pd nel Parlamento europeo, e i sindaci della Val di Magra. Le grandi manovre a Castelnuovo Magra potrebbero concretizzarsi già dalla prossima settimana con l’ufficialità, dopo l’uscita dal centro sinistra, della candidatura a sindaco dell’ex assessore ma ancora consigliere Gherardo Ambrosini in una veste civica.