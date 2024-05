Designato La Penna. Nel 2016 un errore e la contestazione

Ad arbitrare il match tra lo Spezia e il Venezia, sarà il 40enne romano Federico La Penna, 71 direzioni in Serie A e 119 in Serie B. Otto i precedenti con lo Spezia, per un bilancio di due vittorie bianche, un pareggio e ben cinque sconfitte. Tra queste ultime spicca la semifinale play-off di Serie B del 28 maggio 2016 contro il Trapani, al ‘Picco’, nel corso della quale La Penna commise un grave errore non assegnando un evidente rigore ai bianchi per fallo di Perticone su Piccoli. Fecero seguito le dichiarazioni a dir poco polemiche dell’allora ad Luigi Micheli, con La Penna che per ben sei anni non diresse più lo Spezia. A coadiuvare l’arbitro laziale vi saranno gli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Paolo Laudato di Taranto, quarto ufficiale Simone Galipò di Firenze. Al Var vi sarà Massimiliano Irrati di Pistoia, all’Avar Marco Piccinini di Forlì.

Fabio Bernardini