Ameglia, dal depuratore escono cattivi odori: Sos di residenti e Comune ad Acam

Ameglia, 10 settembre 2023 – L’estate non è stata profumatissima, ma il problema nella zona di Camisano non è certamente una novità. Nonostante le accortezze e una buona dose di disinfettante profumato, il depuratore del Fondone in via Leopardi in alcuni periodi emana un odore decisamente forte che ha nuovamente sollevato le proteste dei residenti.

In alcuni momenti della giornata e la sera infatti anche semplicemente aprire le finestre oppure rimanere all’aperto nei giardini per alleviare la calura era diventato un incubo. Il maggior disagio si verifica in estate quando le utenze aumentano in maniera elevatissima e le calde temperature sicuramente non aiutano a contenere gli odori. Il problema è stato più volte segnalato al gestore Acam Iren oltre che al Comune di Ameglia.

Nei giorni scorsi è stato eseguito un sopralluogo tra i tecnici responsabili del servizio fognature dell’azienda spezzina, l’assessore comunale Nicolas Cervia e una rappresentanza di cittadini amegliesi residenti nella zona che ha riproposto la problematica.

La stazione di sollevamento è stata oggetto anche negli scorsi anni di segnalazioni ed esposti da parte di cittadini residenti, che lamentano forti miasmi, in particolare durante la stagione estiva con il maggior afflusso turistico e il clima più sfavorevole. Il sopralluogo è stata l’occasione per fare il punto della situazione. "Abbiamo chiesto - spiega Nicolas Cervia - un quadro esplicativo sugli interventi di miglioria per ridurre il più possibile i disagi dovuti ai miasmi.

Intanto l’impianto è perfettamente funzionante, quindi nelle prossime settimane si procederà al posizionamento sulla vasca di chiusini a tenuta per ridurre al massimo la propagazione degli odori presenti.

Verrà modificato il tubo di mandata della stazione e contestualmente si regolerà il dosaggio di prodotti che riducano la formazione di odori sia in linea sia nella stazione stessa e si procederà alla sostituzione anticipata del materiale presente nel filtro di trattamento aria per garantire il rendimento più elevato del sistema di trattamento aria". I tecnici di Acam Iren hanno chiesto all’assessore e ai cittadini presenti alla visita ’guidata’ all’interno dell’impianto un nuovo incontro successivo agli interventi per valutare la reale diminuzione del disagio e eventualmente adottare altre soluzioni.

m.m.