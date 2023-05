Demolizione rinviata Tar, il vaglio in autunno

L’estate passerà senza conseguenze per poi riparlarne con più tranquillità a novembre. Per ora dunque nessun abbattimento del manufatto che da mesi è al centro della contesa tra il titolare dello stabilimento balneare "La Tramontana" e il Comune di Sarzana che dopo il sopralluogo della Guardia di Finanza aveva ordinato la demolizione di una serie di strutture in legno realizzate nell’agosto di un anno fa in sostituzione di quelle sdradicate dalla bufera di vento che si è scatenata anche sul litorale. Per questo il titolare dello stabilimento balneare di Marinella, Fabio Garbati, era corso ai ripari realizzando nuovi box in legno per concludere la stagione. Qualche mese fa dopo il rapporto della Guardia di Finanza era arrivata l’ordinanza di demolizia perchè, secondo gli uffici del Comune di Sarzana, i lavori sono stati realizzati senza le autorizzazioni. La difesa dell’imprenditore è stata affdiata all’avvocato Alberto Antognetti che ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Intanto perchè le opere rappresentano la sostituzione di quelle spazzate via dal vento oltre al danno che l’osservanza dell’ordinanza provocherebbe allo stabilimento alla vigilia della stagione estiva. Considerato dunque che le questioni sollevate dal ricorrente richiedono tempo per l’approfondimento nonché sia sa necessario che, nell’imminente stagione estiva, possa essere esercitato il servizio balneare comportante l’impiego di numerosi lavoratori il giudice ha fissato la trattazione di merito del ricorso alla pubblica udienza il 22 novembre 2023.

m.m.