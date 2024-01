Demanio idrico. Regione allinea le concessioni

Incontro con gli operatori della nautica per presentare la nuova normativa che prevede l’allineamento delle concessioni demaniali idriche e marittime sul fiume Magra fino a oggi regolate da principi normativi differenti. Faccia a faccia fra l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone e le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria per fare il punto sul provvedimento che interesserà tutte le attività del mondo della nautica presenti nel tratto di fiume che va dalla foce al ponte della Colombiera, che si trovano in possesso delle due tipologie di concessioni che rispondono a sistemi normativi differenti e si riferiscono a competenze amministrative diversificate, rispettivamente del demanio idrico e marittimo. L’azione prevista da Regione Liguria porterà all’assegnazione delle due concessioni attraverso un’unica procedura e all’equiparazione della durata delle concessioni stesse.

"I termini di scadenza – ha chiarito l’assessore Giacomo Raul Giampedrone – verranno dettati dalla normativa che disciplina il demanio idrico, mentre la riscossione dei canoni per le concessioni demaniali marittime rimarrà in capo alle singole amministrazioni comunali. Il percorso di semplificazione condiviso proseguirà ancora nei prossimi mesi insieme alle amministrazioni comunali coinvolte per stilare, in collaborazione con gli uffici regionali, le linee guida per procedere con la pubblicazione delle singole istanze e l’assegnazione delle concessioni".