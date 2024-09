Danni da maltempo: la mappa dei disagi

La fascia costiera del Piceno torna alla normalità dopo i danni causati dal passaggio della perturbazione che in due giorni ha devastato il territorio. Quasi tutte le strade principali sono state riaperte. A San Benedetto la Picenambiente , con un lavoro costante e organizzato, ha ripristinato la viabilità e pulito le strade interessate dal fango, in particolare in via Montagna dei Fiori. La prossima settimana sarà eseguito il lavaggio finale. Ieri il personale ha prestato supporto alle famiglie che hanno avuto gli scantinati invasi dal fango. Ieri il dirigente dell’autorità idraulica della Regione Marche, Vincenzo Marzialetti insieme al dirigente dell’urbanistica di San Benedetto Giorgio Giantommasi ha eseguito un sopralluogo sul torrente Albula dalla foce al confine con Acquaviva per analizzare le cause che hanno portato all’innalzamento del torrente. Sono emerse problematiche nei punti di confluenza dei fossi laterali canalizzati in modo errato nell’Albula. Alla foce, all’altezza di via Trieste, invece vi è la presenza di una soglia di calcestruzzo che impedisce alla corrente di scorrere e che crea un innalzamento di tirante idrico. Nel comune di Grottammare tutte le strade sono state riaperte, compresa via Lucania. Situazione normalizzata anche lungo la provinciale Valtesino. A Cupra Marittima sono iniziati i lavori per riaprire via delle Cupe ed i sottopassi ferroviari che portano sulla pista ciclo pedonale.

Con ordinanza sindacale sono state chiuse, precauzionalmente, la strada in via delle Ginestre e la San Michele vecchia, dove lo scivolamento del terreno zuppo di acqua continua con il rischio di caduta degli alberi. Riaperte tutte le principali strade anche a Ripatransone, ma resta da completare la pulizia sulla San Salvatore e in contrada Cabiano. Il comune di Acquaviva Picena, per quanto riguarda la pulizia delle strade che attraversano la zona industriale ha dato incarico alla Picenambiente. Marcello Iezzi