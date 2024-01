D’Angelo pensa positivo in vista di Como: "Buono l’arrivo di Vignali, ama la maglia"

Ripresa del campionato imminente: domani, sabato, si gioca a Como contro una squadra si trova a lottare per la serie A. Una sfida che arriva in momenti, per le squadre, con obiettivi e stati mentali e di forma opposti. Lariani sulle ali dell’entusiasmo, Spezia alle prese con un mercato difficile, mal di pancia di qualche giocatore e nella necessità assoluta di fare punti. Insomma un 2024 che inizia con tante incognite e difficoltà. Mister D’Angelo comunque è motivato a far bene, non pensa al mercato ma al Como. Giustamente.

Il quadro della squadra?

"La squadra si è allenata bene, i ragazzi a casa hanno lavorato con professionalità, lavorato bene dal punto di vista atletico e vediamo chi riusciremo a recuperare".

E il mercato ha portato un difensore.

"L’arrivo di Vignali e molto buono, è esperto, ama la maglia, ci tiene a far bene e ci darà una mano a far capire agli altri il momento. Sul mercato siamo tutti d accordo che la squadra andrà rinforzata, la società lo sa , l’ho rimarcato piu volte e quindi sono e siamo fiduciosi".

Mister, l’episodio di Amian ha lasciato strascichi.

"Amian ha saltato un allenamento, ha chiesto di essere ceduto, ma assicurato che finchè sarà qui darà tutto. E quindi sarà della partita".

Dopo Cittadella aveva detto che sarebbe stato tranquillo.

"Tranquillo era una battuta, sono sicuro che la società farà quello che ha detto e promesso, tutti dobbiamo spingere per raggiungere la salvezza, abbiamo bisogno di giocatori in più sia come numero e magari qualità".

Che partita sarà a Como?

"Dobbiamo fare punti, siamo in emergenza ma dobbiamo uscire con qualcosa. Siamo pronti. Sappiamo della forza della squadra del Como, e terza in classifica e gioca bene. Ma noi vogliamo fare la nostra partita e cercare anche di vincere".

La sosta ha favorito di più chi è in difficoltà?

"Noi abbiamo lavorato bene, abbiamo ricaricato le pile, siamo tutti consci delle difficoltà, ma vogliamo insieme da questa situazione e stiamo lavorando per ottenere il risultato che vogliamo".

Chi andrà via darà tutto? Verde? Cipot e Moro?

"Verde non mi ha chiesto di voler andare via, come Moro, sono contento chge sia qui, se andranno via dovranno arrivare altri più forti. Cipot lo terremo volentieri, non possiamo garantire a nessuno il posto fisso, ma a me piace e lo terrei".

Le disponibilità per sabato?

"A parte chi è andato via, i soliti, Moutinho, Reca e Wisniesky e Koudà chè è squalificato. Vedremo dopo la rifinitura e poco prima della partita".

Ai tifosi cosa si sente di dire?

"Intanto li ringraziamo di starci sempre vicini, chi andrà in campo darà tutto per la squadra e la maglia. Su questo garantiamo tutti".

Marco Zanotti