Dal degrado a hotel di lusso Ex Colonia, al via il restyling "Presto si vedranno i risultati"

di Elena Sacchelli

Da tempio del degrado a Hotel a 5 stelle. Questo il cammino che da ieri ha intrapreso con l’avvio ufficiale dei lavori di riqualificazione – per mano del Gruppo Bulgarella – la Colonia Olivetti, immobile che versa in stato di abbandono dal 1983. "Oggi è l’inizio di un sogno – ha commentato il presidente Andrea Bulgarella – non è facile trovare un’amministrazione così capace, delle persone così interessate e un territorio con queste potenzialità. Iniziamo oggi i lavori di riqualificazione con l’obiettivo di portarli a compimento entro il giugno 2024". Una sfida ambiziosa quella lanciate dal presidente del Gruppo Bulgarella – società esperta nel restauro di edifici storici che nel maggio del 2021 ha acquisito l’ex Colonia Olivetti da Arte per 2 milioni e 50 mila euro – che anticipa di un anno esatto la previsione che qualche mese fa, in occasione dell’illustrazione del plastico del progetto, aveva avanzato l’architetto Giuseppe Cosentino, stimando la fine dei lavori entro l’inizio della stagione balneare del 2025. La Colonia Olivetti – tra uno o forse tra due anni – diventerà un albergo di lusso con accesso diretto alla spiaggia capace di attrarre anche una clientela internazionale dotato di 92 camere che occuperanno il piano terra e il primo piano – 42 standard, 46 junior suite e 4 suite – mentre sul tetto, piatto e calpestabile, che diventerà un "roof garden", saranno realizzati cucina, servizi e un ristorante aperto al pubblico. Accanto alla struttura principale verrà realizzato un complesso dotato di appartamenti residenziali. Chiaramente ad avere nuova vita sarà anche il parco, un classico esempio di giardino all’italiana di circa 3 ettari. È prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio con posti auto pubblici e privati. "Veder iniziati i lavori oggi mi riempie di gioia – ha commentato il primo cittadino Cristina Ponzanelli – ho quasi 47 anni e da quando sono piccola ricordo questo immobile solo in queste condizioni di degrado. È stato un percorso lungo, partito con il declassamento del rischio idraulico di quest’area, ma non era impossibile e presto tutti potranno vedere il risultato". "Questa operazione è una delle più grandi soddisfazioni in 8 anni di amministrazione regionale – ha invece aggiunto il presidente Giovanni Toti – ma insieme a Cristina Ponzanelli e al Gruppo Bulgarella siamo riusciti ad arrivare fino a qui. Non solo verrà riqualificato l’edificio, ma anche la costa, una porzione di territorio meraviglioso che rappresenta una delle porte d’accesso alla splendida Liguria".