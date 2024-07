Dai test alle terapie più complesse. All’opera lo staff di medici e infermieri

L’allergologia studia le reazioni immunitarie patologiche scatenate dall’ipersensibilità a determinate sostanze; l’immunologia clinica, invece, si concentra sulle conseguenze che si sviluppano quando il sistema immunitario oltre che attaccare gli agenti patogeni esterni, attacca anche il proprio organismo causando danni progressivi a tessuti e organi.

La nuova struttura semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana è composta da un direttore, il professor Giuseppe Mordaca, professore associato all’università di Genova, con incarichi di docenza in medicina interna e immunologia in scuole di specializzazione e master. Ha inoltre al suo attivo circa 400 tra pubblicazioni, abstract e relazioni. Dirigente medico è la dottoressa Elisa Viola, specializzata in allergologia ed immunologia clinica all’università di Genova. Numerose le pubblicazioni e le esperienze in campo clinico in Italia e all’estero, tra cui un dottorato di ricerca a Singapore. Completano lo staff una coordinatrice di reparto, quattro infermiere e, a partire dalla fine dell’estate, due specializzandi.

La struttura avrà venti posti letto, è dotata di un ambulatorio di allergologia e per le malattie autoimmuni e le immunodeficienze. Offre la possibilità di effettuare day hospital per le terapie che richiedono particolari attenzioni nella somministrazione. Esegue test per le allergie a farmaci e alimenti, è centro per la prescrizione di farmaci biologici e autorizzati Aifa, collabora con la dermatologia e la reumatologia per visite ed accertamenti specialistici, sviluppa progetti di integrazione con la tossicologia, gestisce pazienti complessi in stretta sinergia e collaborazione con i reparti di cardiologia, nefrologia e pneumologia.

A.L.