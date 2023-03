"Dai liguri al Medioevo" Escursione dalla necropoli al promontorio del Caprione

In programma domenica l’escursione organizzata dall’associazione Pro Caprione nata in ricordo del professor Enrico Calzolari, dal titolo: Ameglia dai liguri al Medioevo. Il percorso attraversa il promontorio del Caprione partendo dalla Necropoli del Cafaggio di Ameglia dove le guide illustreranno la storia del sito. Il rientro a Ameglia passando nei pressi della Rocchetta e della sorgente della Fada. Il ritrovo domenica alle 8.45 alla Necropoli del Cafaggio di Ameglia, poco distante dalla scuola ’Don Lorenzo Celsi’, lunghezza del percorso è di 9 km, livello di diffcoltà medio. Per la partecipazione prenotazione obbligatoria ai numeri 348-0409097; 334 -1684089 o mail a [email protected]