Dà in escandescenze fuori da un noto locale e così finisce in manette

Carabinieri

Sarzana, 18 febbraio 2023 – Dà in escandescenze all'esterno del Jux Tap: un uomo è stato arrestato dai carabinieri.

Durante la nottata odierna i militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sarzana, dopo la chiamata alla centrale operativa, sono intervenuti all’esterno del locale sarzanese, dove un 35enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, stava dando in escandescenze disturbando i cittadini, litigando presumibilmente con alcuni connazionali. Per fortuna l’immediato intervento dei carabinieri ha dato una svolta risolutiva alla difficile situazione. Sul posto, i militari immediatamente comprendevano ciò che stava accadendo, l’uomo fuori controllo si scagliava contro di loro con violenza, minacciandoli verbalmente, causando anche lesioni ad un carabiniere, giudicate guaribili in 15 giorni dai medici del pronto soccorso di Sarzana.

Con un'azione repentina, l'uomo è stato bloccato e poi arrestato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e successivamente trasportato all’Ospedale di Sarzana, in quanto anche in caserma continuava con le sue condotte violente ed agitate. Dopo una notte di piantonamento, questa mattina, i carabinieri lo hanno tradotto davanti al giudice del Tribunale della Spezia, per il previsto rito direttissimo: il suo arresto è stato convalidato ed il giudice ne ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.