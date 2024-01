Croce Rossa Un nuovo mezzo grazie alla Fondazione Ciani

La Croce Rossa di Santo Stefano Magra ha a disposizione un nuovo mezzo per i propri servizi grazie a una donazione da parte della Fondazione Ciani, creata dai coniugi Ermanno e Diomira Ciani per ricordare la figlia Giovanna. Come ogni anno la Fondazione ha deciso di sostenere concretamente l’associazione di volontariato che opera sul territorio spezzino, per fare in modo che possa rispondere con maggiore efficacia alle necessità delle fasce più deboli della popolazione. Quest’anno la donazione ha permesso di acquistare una nuova auto, già in uso ai volontari della sede Cri di Santo Stefano di Magra, dotata di carrozzina e scivolo per i servizi di trasporto di persone con disabilità, effettuati ogni giorno dai volontari santostefanesi. "Tengo a ringraziare anche quest’anno la Fondazione Ciani per il significativo contributo – commenta il presidente della Cri della Spezia Luigi De Angelis –. Anche un solo mezzo in più, per un’associazione di volontariato in un territorio come il nostro, può davvero fare la differenza".