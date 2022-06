Covid Liguria, i dati del 9 giugno: 582 nuovi positivi. Il tasso di positività è del 12,7%

La Spezia, 9 giugno 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 582, su un totale di 4574 tamponi processati (1063 test molecolari e 3511 test rapidi). Il tasso di positività è del 12,7 %. Gli ospedalizzati sono 148, 5 in più rispetto al giorno precedente. I nuovi guariti sono 358 e i deceduti sono 3 nelle ultime 72 ore.

Attualmente in isolamento domiciliare ci sono 4792 persone. I casi di positività sono così suddivisi: 62 a Imperia, 77 a Savona, 282 a Genova, 103 a La Spezia, 54 nella zona del Tigullio e 4 non riconducibili alla residenza in Liguria.