Corso per diventare baby sitter. Prevista l’iscrizione in un albo Il Comune di Arcola avvia un corso di formazione per baby sitter, finanziato dall'amministrazione locale. Le lezioni teoriche e lo stage in asilo nido forniranno competenze per l'assistenza ai minori, con accertamento finale delle abilità acquisite. Il progetto mira a formare figure capaci di cura e supporto ai bambini, nel rispetto dei loro bisogni individuali. Requisiti e limiti di partecipazione sono stabiliti, con priorità ai residenti. Un'iniziativa per sostenere le famiglie e promuovere il benessere dei minori.