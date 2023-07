Corso gratuito per diventare Oss

Si chiudono martedì 11

luglio le iscrizioni al corso gratuito per operatore socio sanitario finanziato dalla Regione e dall’Unione Europea e organizzato dall’associazione Val di Magra Formazione. Potranno partecipare trenta persone maggiorenni, disoccupate, inoccupate e inattive, residenti o domiciliate in Liguria, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Il corso rilascia la qualifica di operatore socio sanitario e durerà un totale di mille ore: saranno dedicate alla teoria 450 ore di lezione; all’attività laboratorio e esercitazione 100 ore; al tirocinio 450 ore. Per le iscrizioni è possibile presentarsi presso la sede dell’associazione Val di Magra Formazione in via Falcinello 1 Sarzana dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni contattare il numero 0187 603167. Info anche sul sito www.valdimagraformazione.it.