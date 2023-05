Corsa a un posto in giunta Forza Italia si fa avanti "Vogliamo un assessore"

Dopo la festa e gli abbracci c’è sempre un conto da saldare. Tutti amiconi e alleati durante i mesi della campagna elettorale, un po’ meno disposti a farsi da parte adesso che il risultato è arrivato e ognuno si sente parte attiva nell’impresa di aver confermato il centrodestra e garantito al primo turno il proseguimento della legislatura di Cristina Ponzanelli. A bussare all’ufficio per riscuotere un riconoscimento importante è arrivata Forza Italia, attraverso il coordinatore regionale Roberto Bagnasco che in una telefonata alla prima cittadina ha ricordato gli impegni assunti a novembre quando Forza Italia dopo anni di lontananza dal consiglio comunale ha ripreso forma e dato inizio alla ricostruzione. Gli "azzurri" per entrare nella coalizione, a quanto pare, avrebbero chiesto una contropartita. Sicuramente legata al peso dei numeri. Forza Italia ha centrato un discreto risultato, considerata la rifondazione totale e il cammino di un nuovo gruppo dirigente, che ha portato all’elezione del consigliere Francesco Sergiampietri, al quale è stato proposto il ruolo di presidente del consiglio comunale.

Offerta però caduta nel vuoto perchè Forza Italia, proprio ribadendo quell’accordo stretto a novembre, adesso richiederebbe un assessorato. I posti sono 5 e i pretendendi sono troppi quindi qualcuno deve restare fuori e limitarsi a svolgere il ruolo di consigliere comunale. Di certo la conferma dell’assessore esterno Daniele Baroni, indicato in quota sindaco Cristina Ponzanelli, ha influito nella suddivisione degli assessorati.

La lista civica "Cristina Ponzanelli sindaco" autentica rivelazione della tornata amministrativa quindi oltre alla prima cittadina avrà un assessore, probabilmente Sara Viola, che farà entrare così in consiglio Renzo Ravecca primo dei non eletti anche se giunto a pari voti con Davide Borsi. Dovrebbe essere sicura la conferma di Stefano Torri della Lega che comunque avrà un assessore in meno rispetto alla precedente giunta, quindi Luca Ponzanelli il più votato in assoluto rappresentante di Avanti Sarzana. Non starà certamente a guardare Fratelli d’Italia il partito che ha ottenuto la percentuale più alta della coalizione dopo la lista civica. Un assessorato pesante, e l’incarico di vice sindaco, andranno a Carlo Rampi. Sul ruolo, comunque istituzionalmente importante, di presidente del consiglio comunale si apre una bella partita. Se Forza Italia continuerà a dire "no" la scelta potrebbe essere Andrea Pizzuto di Fratelli d’Italia oppure Raffaella Plicanti collega di partito, anche se salgono le quotazioni della civica Marilena Masciadri. I festeggiamenti sono ormai finiti e il tempo per schierare la nuova squadra è ormai agli sgoccioli.

Massimo Merluzzi