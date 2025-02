Coriandoli e allegria. Lo sbarco dei pirati per il Carnevale tra fiume e mare

Bellissima giornata di Carnevale a Fiumaretta domenica scorsa, l’onda del divertimento è arrivata dal mare, portata a sorpresa dai pirati che hanno lasciato a bocca aperta i più piccini. Pirati buoni che hanno portato allegria, divertimento e tanti colori. Dopo la partenza dal pontile sul lungo fiume di Fiumaretta infatti a bordo di due Brucchielle, tipiche imbarcazioni fluviali, i Pirati sono sbarcati sulla spiaggia per la festa di Carnevale organizzata grazie all’associazione Vivere Fiumaretta in collaborazione con Cooperativa Terre del Magra, con il patrocinio del Comune di Ameglia. A ringraziare per l’evento che è risultato spettacolare la cooperativa Terre del Magra: "Un grazie particolare a Claudio Petacco e Athos Giovanelli che si sono messi a disposizione con le loro imbarcazioni per permettere che questa iniziativa potesse valorizzare il nostro fiume Magra, il nostro mare ma soprattutto il bello che questo territorio può offrire. Grazie a quanti hanno immortalato la giornata, a Giorgio e Ilaria per le bellissime foto che hanno scattato".

Moltissimi bambini con le loro famiglie hanno accolto lo sbarco dei Pirati, la festa è poi continuata in piazza Pertini dove l’associazione Vivere Fiumaretta aveva allestito stand e organizzato giochi per i bambini. "Senza l’associazione Vivere Fiumaretta e tutti i suoi volontari questa giornata come tutte quelle svolte in questi anni non si sarebbero realizzate. Certo sarebbe bello poter ripetere queste iniziative in più momenti dell’anno però senza la collaborazione di persone giovani e motivate tutto diventa molto più difficile e complicato". Una nota amara, dopo la bella festa passata, per i piccoli borghi è sempre più importante avere giovani genitori o ragazze e ragazzi che vogliano in qualche modo dare una mano per mantenere vive le tradizioni ma soprattutto rendere vivo e attivo il proprio borgo. "La nostra associazione_ spiegano da Terre del Magra_ è da sempre impegnata per promuovere il territorio e collaborare con associazioni, enti pubblici, aziende private". I volontari sono pochi e sarebbe bello essere molti, dicono, le iniziative sono molto impegnative e se la forza umana fosse maggiore, magari le imbarcazioni potevano essere di più.

Cristina Guala