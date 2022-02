Profondo cordoglio a Castelnuovo Magra per la scomparsa di Rita Bigi, stroncata a 69 anni da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i primi soccorsi prestati dal marito e le terapie cui è stata sottoposta al San Martino di Genova. Era molto conosciuta: il marito Carlo Petacco, commercialista in pensione, a ex presidente di società di calcio dilettantistiche, è attuale presidente dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia di Sarzana, i cui soci si sono stretti alla famiglia. I funerali domani alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore a Molicciara.

© Riproduzione riservata