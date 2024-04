Convegno sulle forze di polizia all'ex Vaccari: focus su falso documentale, indagini e unità cinofile

Domani dalle 8.30 alle 13.30 all’ex Vaccari convegno per le forze di polizia organizzato dall’associazione Scuola formazione professionale. Moderano Maurizio Perroni, comandante della Municipale, e il vice Andrea Prassini. Parlano Mauro Polesello e Raffaele Uboldi su ’Falso documentale, l’evoluzione in 20 anni di studi’; Alessandro Pescara Di Diana, capo della Mobile della Spezia, su ’Furto, scippo e rapina: indagini e atti di polizia giudiziaria’; l’avvocato Fabio Piccioni su ’La testimonianza dell’operatore di pg in udienza’ e gli addestratori Giacomo Vierucci e Stefano Livierato sull’uso delle unità cinofile nella ricerca di persone, stupefacenti e esplosivi.