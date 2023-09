Convegno su Niccolò V a Sarzana: Giacomo della Marca e Francescani

I rapporti tra Niccolò V e gli ordini francescani saranno trattati nel convegno in programma oggi, alle 16 nel salone maggiore del palazzo vescovile di via Mazzini a Sarzana, promosso dal centro di cultura e formazione "Niccolò V" in occasione dell’avvio dei "centenari francescani". Il presidente del centro Egidio Banti presenterà i relatori padre Lorenzo Turchi docente di teologia medievale all’Università "Antonianum" di Roma che affronterà il tema "Giacomo della Marca e Niccolò V, tra codici e fraticelli". Giacomo della Marca è un santo francescano, canonizzato sin dal 1723 e vissuto all’epoca di papa Niccolò V . La seconda relazione sarà tenuta da Antonio Manfredi esperto della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il suo intervento riguarderà "Niccolò V e i francescani: tracce di ricerca dalla Biblioteca delle origini".