Conoscere l'amore ai tempi degli antichi romani aspettando San Valentino

Una visita a Luni

Luni (La Spezia) 6 febbraio 2023 - Aspettando la festa di San Valentino si presenta la curiosa occasione per conoscere l’amore ai tempi degli antichi romani. L’argomento verrà trattato domenica nell’appuntamento in programma domenica prossima dalla cooperativa Artemisia Servizi Culturali nell’uscita all’anfiteatro di Luni che il gruppo di guide sta gestendo in collaborazion con l’amministrazione comunale di Luni. La visita al sito romano sarà dunque l’occasione per conoscere le origini della festa di San Valentino, analizzando i pagani Lupercalia romani, che cadevano proprio nel mese di febbraio. I lupercalia erano molto importanti nell’Antica Roma, perchè garantivano, tramite precisi passaggi rituali, una rinnovata fertilità alla natura e agli animali, così come all’uomo, in attesa dell’arrivo imminente della primavera. La visita guidata, che inizia dalle 11, è gratuita mentre l’ingresso all’anfiteatro è di solo 1 euro.