Concorso al Comune di Castelnuovo Magra: 3 posti disponibili

Il Comune di Castelnuovo Magra cerca figure professionali per rinforzare la pianta organica. Ci sarà tempo fino al prossimo 20 settembre per presentare la propria candidatura per i ruoli richiesti. L’ente infatti ha bandito tre concorsi per l’assunzione di altrettante figure professionali da inserire nell’organico comunale. Si cercano un istruttore tecnico al settore dei lavori pubblici (geometra) per 36 ore settimanali; funzionario tecnico a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, da estendersi eventualmente fino a 36 ore nel caso di necessità dell’ente, sempre per l’ambito dei lavori pubblici (ingegnere, architetto). Occorre nche un operaio esperto con patente C con assunzione a tempo indeterminato a 18 ore da estendersi a 36 ore settimanali.