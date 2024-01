Con il pallino della matematica. I ragazzi del Parentucelli-Arzelà volano alla finalissima di Cervia

Gli olimpionici di matematica sono tornati in gara. Dopo qualche anno di assenza l’istituto superiore sarzanese ’Parentucelli Arzelà’ ha organizzato e partecipato con la propria squadra alla competizione aperta a tante scuole del biennio e triennio che si sono contese il passaggio alla finalissima. I sarzanesi grazie al secondo posto in classifica, dietro al ’Marconi’ di Carrara, hanno ottenuto il via libera alla partecipazione alla finale nazionale che si disputerà il 3 e 4 maggio a Cervia.

La fase zonale comprendente il territorio tra Genova e la Lucchesia si è disputata nell’auditorium della scuola cittadina e ha visto la partecipazione di 15 formazioni composte da 7 studenti ciascuna. A organizzare la nuova partecipazione dell’istituto sarzanese alla prestigiosa gara è stato l’insegnante Simone Corona, supportato nell’impegno dal dirigente scolastico Generoso Cardinale e dalla collaborazione di Carlo Rocchi. Una giornata speciale, quella di sabato, per il professor Corona, conosciutissimo giocatore dell’Hockey Sarzana. "Al mattino le Olimpiadi – spiega – e la sera la partitissima di Coppa Europa. E’ arrivata una doppia soddisfazione grazie al passaggio del turno in entrambe le competizioniù". La squadra del ’Parentucelli Arzelà’ era composta dagli studenti Alessandro Bursi, Leonardo Corona, Linda Rossi, Lucilla Babboni, Gregory Baruzzo, Giulia Venturelli Merulla, Matteo Della Zoppa.

La gara consisteva in una prova della durata di novanta minuti per risolvere 15 quesiti a risposta aperta riguardanti esercizi di logica matematica, teoria, numeri e geometria. Il tutto senza utilizzare la calcolatrice. "Adesso abbiamo due mesi per allenarci – ha concluso Simone Corona – e ci incontreremo una volta alla settimana per arrivare pronti alla finalissima di Cervia, alla quale parteciperanno oltre ai sette titolari anche tre riserve che dovranno però essere utilizzati quindi sarà necessario tener pronto un buon numero di ragazzi".

Massimo Merluzzi