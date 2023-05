Il Comune di Ameglia cerca... casa. Municipio troppo piccolo

Ameglia (La Spezia), 25 maggio 2023 - Il Comune cerca casa. L’assunzione di nuovi dipendenti e il trasferimento di alcuni uffici un tempo delocalizzati hanno ’ristretto’ gli spazi all’interno del municipio di Ameglia. Una situazione che sta comportando disagi e per questo l’ente ha deciso di acquistare un immobile da adibire a uffici. La sede principale resterà quella nell’ex scuola ma un nuovo edifico darebbere spiro al lavoro dei dipendenti. Per questo è aperta la ricerca di un immobile con determinati requisiti: almeno 90 metri quadri, altezza interna di 3 metri, possibilità di avere in zona un magazzino o un deposito, vicinanza alla sede municipale principale o comunque distanza non superiore a un chilometro, accessibilità all’utenza con parcheggio e visibilità dalla viabilità pubblica.

Anche anche il prezzo dovrà essere accessibile per l’ente che a seguito dell’acquisizione potrà provvedere al cambio di destinazione d’uso anche in deroga al piano regolatore. L’area lavori pubblici emanerà una manifestazione d’interesse per verificare la disponibilità sul mercato di un immobile che abbia le caratteristiche descritte affidando all’Agenzia del Demanio la verifica della congruità del valore di acquisto. La spesa sarà stanziata nel bilancio di previsione 2023-2025 solo in caso di esito positivo della manifestazione di interesse, fermo restando che la competenza a deliberare l’eventuale acquisto è del consiglio comunale che sarà chiamato ad esprimersi sull’operazione immobiliare.

m.m.