Commercio 4 stagioni. Nasce ’Sarzana Vitae’

Si chiama ’Sarzana Vitae’ il nuovo gruppo di commercianti cittadini che ha deciso di unire le forze per risollevare e comunque dare continuità ’quattro stagioni’ al proprio settore affiancando e ricevendo il supporto dal Comune. Il presidente del gruppo è Alessandro Ferrarini che, al pari di altri colleghi, ha fatto parte anche della precedente esperienza con il Consorzio Sistema Sviluppo Sarzana. "Ma non sarà un doppione - ha spiegato - perchè siamo un gruppo nuovo composto non soltanto da commercianti, ma anche da partite Iva e semplici cittadini. Invitiamo tutti ad unirsi proprio perchè insieme possiamo riportare la città al centro dell’attenzione". Alla presentazione oltre all’assessore comunale al commercio Luca Ponzanelli erano presenti Nicola Carozza di Confartigianato e Lorenzo Servadei Confcommercio e alcuni tra i fondatori e iscritti del nuovo consorzio: Thomas Venuta, Raffaella Cerreta, Giulia Coloru, Eleonora Ebainetti, presidente della Consulta Giovani, Davide Carpeggiani, Simone Anzalone, Nicola Gianfranchi Antonietta Riccio e Simona Zannoni. Già pronto il piano operativo che prevede il debutto nel primo fine settimana di dicembre (sabato 2 e domenica 3) con la rassegna "Artigiani in piazza, l’eccellenza del fare". In primavera tornerà "Sarzana Doc" la rassegna delle etichette dei vini dei colli di Luni mentre dal 30 novembre al 23 dicembre arriveranno le "Notti magiche Sarzana" che proporranno concerti e performance in varie location storiche della città, da palazzo Roderio all’oratorio di Santa Croce, palazzo Picedi Benettini.

m.m.