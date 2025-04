I nuovi comitati di zona, al voto un elettore su dieci

Arcola (La Spezia), 15 aprile 2025 – E’ completo il quadro degli eletti nei consigli rionali ad Arcola. Sabato si è votato per le zone 3 e 4 (abbiamo anticipato ieri i risultati) e domenica nella zona 1 comprendente centro storico e Ponte di Arcola e nella zona 2 Ressora e Piano di Arcola. Ecco chi sono gli eletti, in attesa di convalida.

Zona 1: lista ’Partecipazione e democrazia’ Daniele Cioffi, Elena Chiappini, Cristina Devoto ex consigliera comunale di maggioranza, Claudia La Barbera e Stefano Bianco; indipendente Carlo Gregorini (il più votato con 77 preferenze, già primo dei non eletti in consiglio comunale nella lista di centrodestra).

Zona 2: lista ’Partecipazione e democrazia’ Maurizio Melis (il più votato del Piano di Arcola) e Leonardo La Forgia; indipendenti Piergiorgio Conti, Alessandro Rasi e Catia Martorino. Ricordiamo gli esiti nelle altre due zone.

Zona 3: lista ’Partecipazione e democrazia’ Angelo ’Mario’ Cutrone, Sandro Pratesi e Roberto Colombo (ex assessore all’ambiente); indipendenti Paola Angelinelli, Erik Tornaboni (secondo più votato, figlio di Francesco, scomparso lo scorso anno, che fu tra i più attivi nei vecchi comitati), Riccardo Perioli, Maria Gabriella Sommovigo.

Zona 4: lista ’Partecipazione e democrazia’ Laura Bernazzani, Alessandro Bongiorno (ex consigliere comunale), Paola Angelinelli, Elena Lagomarsini; indipendenti Roberta Pompei (coordinatrice Lega in Val di Magra già candidata alle comunali), Riccardo Simonelli e Domenico Russo.

In totale nelle zone 1 e 2 hanno votato 315 persone che sommati agli elettori di sabato per le zone 3 e 4 fanno in tutto 826 cittadini, pari al 10 per cento degli iscritti alle liste elettorali. Un numero superiore a quello registrato alle ultime elezioni di questi organismi che si tennero nel 2015 e alle quali parteciparono 785 cittadini. Su 37 candidati, sono stati eletti 25 rappresentanti in quattro comitati di zona, di cui 14 appartenenti alla lista di centrosinistra ’Partecipazione e democrazia’ pari al 56 per cento. Record di preferenze Alessandro Bongiorno di Cerri con 81 voti, seguito da Carlo Gregorini con 77. Pur essendo state elezioni locali di valore civico, la politica ha fatto capolino con la presenza della lista di prossimità con il centro sinistra mentre tra le candidature autonome sono apparsi nomi presenti nelle ultime liste comunali di centrodestra.

La sindaca Monica Paganini e l’assessore alla partecipazione Stefano Tabone esprimono soddisfazione: “I comitati di zona non saranno solo organi di rappresentanza ma punti di riferimento fondamentali per collaborare con l’istituzione locale, aumentando la consapevolezza dei cittadini e il confronto su caratteristiche, esigenze e qualità della vita del nostro territorio. Saranno di ausilio per rafforzare la democrazia partecipativa, avanzando proposte e favorendo la conoscenza delle decisioni amministrative che ricadono sulla comunità. Svolgeranno un ruolo cruciale nel monitorare le peculiarità locali sui diversi temi come sicurezza, viabilità, spazi pubblici e servizi essenziali, forti del fatto di essere profondamente radicati nel territorio. A stretto giro si procederà alla convocazione di tutti gli eletti per avviare la piena funzionalità di ciascun comitato”.