Comandante della Municipale La sindaca conferma Ilaria Benassi

Ilaria Benassi per i prossimi 5 anni continuerà a ricoprire il ruolo di comandante della Polizia locale che le era stata attibuito il 3 maggio dello scorso anno, con trattamento economico equiparato a quello di un funzionario con posizione organizzativa. Lo dispone il decreto firmato dal sindaco Cristina Ponzanelli il 23 maggio, in cui si dà atto che "nel periodo pur breve di svolgimento dell’incarico, considerando il possesso della competenza professionale necessaria", la comandante, in precedenza vice, "ha conseguito gli obiettivi posti dall’amministrazione collaborando positivamente con il sindaco". Benassi, fino allo scadere del mandato del sindaco sarà i responsabile dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo di Polizia locale. A lei saranno affidate tutte le funzioni operative, di gestione del corpo e di coordinamento del personale della Polizia locale, e a lei spetterà assegnare, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie a uno degli ispettori.

E.S