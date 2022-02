Cinofili, incontro all’area verde Riconoscimento razze autoctone: una ottantantina gli esemplari

Gli ospiti dell’area verde saranno i cani, almeno una ottantina di esemplari provenienti da diverse zone d’Italia in rappresentanza di una battaglia che l’associazione Club Italiano delle Alpi Apuane sta portando avanti per ottenere il riconoscimento da parte dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (Enci) per la salvaguardia di una razza autoctona che rischia di andare perduta. Non sarà una manifestazione di protesa ma una assemblea nazionale che la sede centrale del gruppo, di stanza a Livorno, ha organizzato per il 12 marzo chiedendo l’ospitalità del Comune di Castelnuovo Magra. Per organizzare il dibattito e ospitare gli amici a quattro zampe protagonisti dell’iniziativa, occorre infatti uno spazio adeguato che possa coniugare le esigenze dei cani e conduttori. La richiesta inoltrata all’amministrazione comunale castelnovese è stata accolta dalla giunta che ha concesso il patrocinio oltre che l’utilizzo gratuito dell’area e saloni del centro sociale di Molicciara per l’evento previsto nell’intera giornata di sabato 12 marzo. Nell’occasione il Club Italiano Cane delle Alpi Apuane organizzerà per un raduno nazionale che vedrà la partecipazione di circa 7080 cani provenienti sia dai territori limitrofi che da fuori Regione, in particolare da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. L’obiettivo è valorizzarne la razza ottenendone il riconoscimento da parte dell’ente nazionale di cinofilia. Il convegno verrà allestito nella sala polivalente del centro sociale mentre l’area verde verrà messa a disposizione degli ospiti. Un tema non prettamente collegato al Comune di Castelnuovo Magra ma rientrante nelle tematiche socio-culturali meritevoli di attenzione e sostegno come stabilito dagli obiettivi dell’ente. ...