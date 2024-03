Cimento della solidarietà. Un tuffo per le donazioni: accolto l’appello dell’Avis

Marinella (La Spezia), 26 marzo 2024 – Un tuffo all’insegna della solidarietà con cinquanta coraggiosi ad affrontare il mare increspato e oltre una dozzina di donazioni di sangue per il centro trasfusionale provinciale. Alla spiaggia libera di fronte alla scuola dell’infanzia statale nella località balneare sarzanese si sono presentati appassionati dei cimenti provenienti da tutta la Liguria con la partecipazione del sindaco Cristina Ponzanelli.

"Sono felice di essere con voi stamani – ha detto - nel primo cimento sarzanese che ha messo insieme il mondo dello sport all’aria aperta con quello del volontariato facendo conoscere le bellezze del nostro territorio a tanti amici provenienti dall’intera regione". A organizzare il tuffo l’Avis. "Siamo felici di aver dato vita a questo tuffo – afferma Alessandro Canale, presidente provinciale - col comune di Sarzana, alla protezione civile, all’associazione Vittoria contro la violenza sulle donne, la società di salvamento della Spezia, la Misericordia Olmo e la consulta di Marinella per sensibilizzare le persone alla donazione di sangue. Il titolo della giornata era "tuffati a donare".

Dopo il ritrovo dei cimentisti in spiaggia per le 11, alle 11,15 dimostrazione di salvataggio con uso delle tavole di soccorso e alle 11,30 il tuffo in mare. Alla fine pizza, focaccia e dolci con bibite e spumante per tutti. L’autoemoteca provinciale ha ricevuto la visita di 11 donatori a cui si sono aggiunti due aspiranti. "Un buon risultato di donazioni – dicono le due infermiere Noemi Manzo e Cinzia Gennaro che col volontario Pietro Mazzi e il dottor Luciano Busutti hanno curato la raccolta di sangue – per questa prima uscita primaverile a Sarzana". "Siamo 930 soci donatori – sottolinea Sandro Quartuccio, presidente Avis Sarzana- la realtà più importante dopo La Spezia".