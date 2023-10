Chiude il Gran Caffè, il titolare: "Così non è possibile lavorare. A volte penso di lasciare Sarzana"

Sarzana (La Spezia), 20 ottobre 2023 – Dallo scorso mercoledì e sino a domenica il Gran Caffè, tra i bar di Sarzana li che riscuotono più successo, rimarrà chiuso. L’ordinanza di chiusura è stata notificata a Paolo Berretta, titolare dell’attività, solo il 17 ottobre – il giorno precedente all’entrata in vigore a – assieme a una sanzione di 2000 euro per due violazioni dell’ordinanza anti-movida, in vigore da giugno a settembre, verificatesi nel mese di luglio, di cui una durante la notte bianca, quando il bar frequentato da centinaia giovani ha chiuso dopo le 2 di notte, sforando l’orario consentito.

"Rispetterò l’ordinanza e sono pronto a riaprire lunedì prossimo – ci ha spiegato Paolo Berretta – mi dispiace soltanto che la chiusura irrevocabile mi sia stata comunicata soltanto il giorno precedente. Il mio avvocato e quello del comune avevano concordato che l’attività sarebbe rimasta chiusa per 5 giorni nel mese di novembre. Per questo fine settimana avevo infatti già diverse prenotazioni, tra cui un compleanno da 30 persone, che ho dovuto disdire lasciando l’amaro in bocca tra i miei clienti. Credo che non sia questo il modo corretto di comportarsi tra persone adulte".

La storia delle attività situate in piazza Martiri che nel corso del tempo si sono succedute è complessa e ha sempre avuto a che fare con problemi con il vicinato. Da più di 10 anni dall’Exclusive, al Bartleboom, arrivando al Bar&Beard per concludere con il Gran Caffè tutti i bar che hanno aperto in quel preciso punto hanno avuto dei problemi, chi per via della musica troppo alta, chi a causa degli schiamazzi della gente che si fermava a parlare all’esterno del locale. Paolo Berretta, dopo 5 anni di attività svolti in via della Pace, ha deciso di investire e allargarsi, e di spostarsi di meno di 100 metri dalla vecchia attività per approdare in piazza Martiri. Ma nei primi cinque mesi di attività i problemi sono stati più d’uno.

«Ho ricevuto diverse multe e ho già sporto 8 denunce contro ignoti per via del lancio di oggetti dai piani superiori del palazzo – ha proseguito il titolare del Gran Caffè –. Ho provato anche a tendere la mano chiedendo di convocare una riunione con i condomini del palazzo, ma per il momento non ho ancora ricevuto risposta. Non è stata una partenza facile senza dubbio e a volte penso di abbandonare l’idea di avere un’attività a Sarzana, perché non è facile".

È sicuro che per almeno un altro anno a partire da lunedì prossimo Paolo Berretta continuerà a portare avanti il Gran Caffè e questo sia per rientrare degli investimenti fatti, sia per l’enorme sostegno e affetto da cui è stato inondato questi giorni. "In questi primi due giorni di chiusura ho ricevuto 400 messaggi da parte di ragazzi che mi hanno riempito il cuore di gioia – ha concluso Paolo Berretta –. Amo quello che faccio e la vicinanza dei miei clienti e amici è ciò che mi spinge ad andare avanti".