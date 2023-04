Centrodestra in piazza Luni per Ponzanelli

Le amministrative di Sarzana sono nelle agende dei big della politica nazionale. Oggi iniziativa del centrodestra a sostegno della candidata Cristina Ponzanelli: alle 19 arriveranno in piazza Luni la senatrice Stefania Pucciarelli e il vice ministro Edoardo Rixi per portare il contributo della Lega. Intorno alle 19 è atteso anche il ministro degli esteri Antonio Tajani che ha accolto l’invito di Forza Italia, partito della coalizione. Il ministro incontrerà poi i rappresentanti forzisti locali alla presenza dell’onorevole Roberto Bagnasco e del coordinatore regionale Carlo Bagnasco.

Il candidato di centrosinistra Renzo Guccinelli stamani alle 11.30 insieme ai componenti delle sue liste sarà all’ingresso dell’ospedale San Bartolomeo per una iniziativa a sostegno della sanità pubblica.

Sono inoltre ancora aperte le adesioni per partecipare alla cena di autofinanziamento organizzata dalla lista civica "Sinistra per Sarzana" che appoggia la candidata Federica Giorgi del Movimento Cinquestelle in programma giovedì 27 alle 20.30 al locale "Food & Lounge" di via Landinelli.