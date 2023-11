"Castelnuovo Magra: presentata la nuova toponomastica"

Il lungo lavoro di ricerca storica che il Comune di Castelnuovo Magra ha portato avanti per arrivare alla modifica della toponomastica e della numerazione civica di diverse strade del territorio verrà presentato alla cittadinanza in due incontri in programma oggi, lunedì. Si inizia questo pomeriggio alle 18 al circolo Arci in piazza Querciola nel borgo collinare mentre per le ore 21 l’appuntamento è fissato alla sala conferenze del centro sociale di Molicciara. La nuova toponomastica si è resa necessaria per dare una precisa identità alla strade del territorio comunale e anche per favorire gli interventi di soccorso.