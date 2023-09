Castelnuovo Libri per la biblioteca. Il Comune chiede aiuto ai residenti

Un libro da consultare o far conoscere ma ancora non è presente in biblioteca. L’occasione dunque per arricchire la biblioteca civica "Michele Ferrari" di Castelnuovo Magra arriverà, anche per quest’anno grazie al contributo del Ministero della Cultura che ha premiato l’ente con oltre 8 mila euro da utilizzare per l’acquisto di volumi di ogni genere. La somma (8464 euro) dovrà essere utilizzata dall’assessorato alla cultura per l’acquisto nelle librerie del zona di romanzi, saggi, fumetti, graphic novel. Verrà stilato un elenco e, se non risulteranno già in dotazione della biblioteca, i libri saranno acquistati e messi a disposizione. Per aiutare gli uffici nella scelta delle ordinazioni il Comune ha chiesto un aiuto ai cittadini, associazioni e comitati di proporre i titoli dei libri che vorrebbero leggere. I suggerimenti dovranno essere inviat entro il 31 ottobre a [email protected].; bib[email protected]. o a mano allo staff della biblioteca di via della Pace a Molicciara.