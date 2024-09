Porte aperte nei castelli. Oggi aperture straordinarie

Lunigiana (La Spezia), 29 settembre 2024 – Proseguono le aperture straordinarie dei castelli grazie al ciclo autunnale ’La Terra dei Cento Castelli’ a cura dell’Istituto Valorizzazione Castelli. Dopo la fortunata giornata di ieri, anche oggi si aprono le porte dei luoghi tra i più rappresentativi del territorio. Saranno visitabili la Fortezza della Brunella (Aulla), il Castello Malaspina di Lusuolo (Mulazzo), il Castello del Piagnaro (Pontremoli) e il Castello Aghinolfi (Montignoso). Saranno inoltre accessibili, con prenotazione obbligatoria, il Castello Di Giovagallo (Tresana) e i Castelli Malaspina di Bastia e di Monti (Licciana Nardi). Si tratta del frutto di sinergie che hanno messo in rete aperture di possenti manieri di proprietà sia pubblica che privata, offrendo spunti di attrazione turistica interessanti per la stagione autunnale.

In abbinamento alle aperture, curate in collaborazione con Sigeric, i comitati e le Pro loco, il Comune di Tresana ha calendarizzato tutta una scaletta di iniziative congiunte. Alle 10 celebrazioni religiose di San Michele Arcangelo nella chiesa di Giovagallo; alle 11 presentazione del libro ’Come l’uom s’etterna’ di Giovanni Cittadini e rappresentazione teatrale dell’associazione ’Amighi d’Gino’ in località Tavella. Dalle 14 via alle visite al Castello. “Un luogo simbolico intorno al quale si è sviluppata la nostra comunità – spiega il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – è stato generosamente donato dalla famiglia Antoniotti, dopodiché recuperato grazie al Comitato ’Giovagallo luogo dantesco’ che ha mosso i primi passi con il contributo della Fondazione Crédit Agricole”. L’amministrazione comunale ha poi fatto la sua parte ottenendo fondi ministeriali.

Michela Carlotti