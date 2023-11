Casa occupata abusivamente, staccata l’energia elettrica: “Un precedente inaccettabile”

Sarzana, 15 novembre 2023 – Il caso di Jessica Lenciotti, la giovane sarzanese che da settimane occupa abusivamente una casa di Arte in via Turì, è nota al Comune di Sarzana che però non ha potuto adottare la procedura emergenziale prevista in caso di situazioni di sfratto, aggravate dalla presenza di minori: la disponibilità economica del compagno, occupato seppur con contratti non a tempo indeterminato, esclude l’intervento diretto dell’ente. "Lo abbiamo già fatto presente a Jessica – spiega l’assessore ai servizi sociali Sara Viola – e non possiamo reperire una abitazione venendo meno proprio il principio dell’urgenza. La famiglia ha manifestato la possibilità di pagare un affitto e su questo possiamo dare una mano cercando sul mercato contratti favorevoli ma non possiamo chiedere a Arte di metterci a disposizione un appartamento. Ci sono tanti casi che presentano realtà decisamente più difficili di questa".

Resta il fatto che la donna sta occupando una casa dove dall’altro giorno è stata staccata l’energia elettrica. "Per questo chiedo a Jessica di lasciare al più presto l’abitazione – continua l’assessore – evitando ulteriori problematiche. Ha a disposizione un appartamento dei genitori e in attesa di sviluppi può usufruire di quello. I disagi che ha manifestato saranno sicuramente inferiori a quello di occupare abusivamente una casa. In questo momento il Comune non ha disponibilità immediata di alloggi e comunque esistono situazioni più complesse di quella di Jessica. Ricevo almeno una ventina di persone a settimana che mi portano a conoscenza dei loro disagi in particolare quelli abitativi". L’assessore lancia un appello: "Se qualcuno avesse la disponibilità di un alloggio prenda in considerazione questa situazione. La famiglia ha la possibilità di pagare un affitto che non sia troppo elevato e i nostri uffici sono a disposizione per eventuali supporti. Però intanto deve uscire dalla casa occupata perché non è così che si affrontano le situazioni e non si può rischiare che l’azione diventi un pericoloso precedente da seguire".