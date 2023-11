Occupa una casa di Arte: "L’ho fatto per necessità". Ma le staccano la luce

Sarzana (La spezia), 14 novembre 2023 – Si è presa una casa disabitata da anni e l’ha occupata. Un’azione decisamente forte, oltre che illecita, quella messa in atto da Jessica Lenciotti, 37 anni di Sarzana, che da un mese è di fatto una inquilina non autorizzata di un appartamento di proprietà di Arte in via Turì. Ha aperto la porta e trasferito il mobilio dall’abitazione precedente di via del Carmine dalla quale è stata sfrattata qualche mese fa, comunicando poi ad Arte la sua presenza. Insieme a lei c’è il figlio di 2 anni mentre il compagno in questo momento è fuori sede per lavoro essendo impegnato con una ditta esterna in un cantiere navale. E proprio la posizione lavorativa dell’uomo, quindi un reddito mensile, sarebbe da ostacolo per l’assegnazione di una casa popolare richiesta al Comune di Sarzana. Ovviamente l’azione adottata da Jessica non è consentita dalla legge e infatti da ieri Arte dopo aver sollecitato di uscire ha provveduto a sospendere il servizio di energia elettrica mentre restano attive le altre utenze.

"Non potevo fare altrimenti – spiega – quindi l’alternativa alla strada era occupare una casa che sapevo essere vuota da anni. So benissimo cosa rischio ma intanto sono disposta a pagare un affitto, di certo tenendo conto del reddito di 1.300 euro al mese del mio compagno". La donna abitava alle case Arte del quartiere della Trinità insieme ai genitori poi ha dovuto lasciare l’appartamento. "Purtroppo - continua - mio padre ha gravi problemi di salute e non potevamo rimanere con un bimbo così piccolo. Ci siamo trasferiti in una casa piena di umidità e temevo per le condizioni di salute del bambino per questo trascorrevo più tempo in giro piuttosto che in quelle stanze".

Poi però è arrivato lo sfratto da parte dei proprietari e così la famiglia è rimasta senza un tetto. "Ho chiesto al Comune un aiuto ma non è arrivato ma in queste condizioni e con una disponibilità economica ridotta non possiamo permetterci affitti troppo cari". Ecco che è scattato il piano di andare in via Turì, forzare la serratura di ingresso e occupare una abitazione senza autorizzazione. Adesso dovrà lasciarla per evitare ulteriori problemi ma l’intenzione è quella di rimanere al suo posto fino a quando non arriverà una soluzione. "Se siamo arrivati a questo punto - conclude - è perchè siamo disperati. So benissimo di non avere ragione ma sono disposta a pagare l’affitto in base alle possibilità pur di rimanere in una casa da anni vuota mentre ci sono persone che non sanno dove andare".