Campo sportivo, è bagarre: "Mancato il buon senso"

Un atteggiamento troppo tollerante che ha portato il Comune di Luni in un pasticcio. Non va troppo per il sottile il consigliere comunale di opposizione Paolo Andreani sul braccio di ferro e azione legale tra l’ente e la società Luni Calcio ex gestore dell’impianto sportivo ’Lino Parodi’ in località Gaggio. Le inadempienze alla convenzione che sono state alla base dell’intervento comunale che per sanarle ha speso 14mila euro avrebbero, secondo Andreani, potuto essere evitate. "Sarebbe bastato – spiega – buon senso e un atteggiamento meno tollerante nei confronti di un concessionario che dall’aggiudicazione in via provvisoria dell’affidamento della concessione e gestione dell’impianto sportivo si era reso inadempiente per svariati motivi". Paolo Andreani ricorda la mancata voltura delle utenze nei termini previsti, i ritardi nei pagamenti e un suo intervento indirizzato al controllo della situazione. "A ottobre 2019 avevo presentato una mozione per verificare se le inadempienze e irregolarità emerse già a quella data fossero tali da giustificare la revoca della concessione relativa alla gestione dell’impianto sportivo comunale al raggruppamento costituito da Le Pietre di Luni, Luni Calcio, Asd Luni Mare Pattinaggio, Asd Rotellistica Apuana, Beach Tennis Luni, Wing Chun Academy. Ma la mozione fu bocciata quindi la responsabilità non è certamente solo del concessionario". Intanto il sindaco Alessandro Silvestri ha definito "romanzata" la versione fornita dai dirigenti del Luni Calcio sulla mancata concessione di un incontro chiarificatore

m.m.