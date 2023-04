Campione indimenticato Un premio nel nome di Graziano Battistini

L’amministrazione comunale di Arcola vuole ricordare due sportivi illustri del territorio con due eventi a loro dedicati: non solo Coriolano Perioli ma anche Graziano Battistini. E’ quindi necessario avviare la ricerca di risorse. Da tempo il Comune premia i personaggi che si sono distinti in molti campi: la recente decisione del consiglio comunale di intitolare il parco culturale di via Valentini alla partigiana e medico Mimma Rolla ne è la conferma.

Sono tre anni che la giunta comunale, su impulso del vicesindaco Gianluca Tinfena, ha deliberato di rendere omaggio alla memoria di Coriolano Perioli, arcolano di nascita e presidente dello Spezia Calcio ai tempi dello scudetto del 1944, morto alla fine della seconda guerra mondiale nel campo di concentramento di Gusen in Austria. Il premio a lui dedicato ha visto nelle due edizioni già realizzate la presenza di sportivi del calibro di Marcello Lippi e Beppe Bergomi. La manifestazione è prevista anche quest’anno e sarà finanziata grazie alla partecipazione a un bando promosso dalla Fondazione Carispezia dedicato agli eventi culturali.

Ma gli arcolani non possono dimenticare anche un altro sportivo di cui sono fieri: Graziano Battistini, nato a Pulica di Fosdinovo nel 1936 e prematuramente morto a Baccano di Arcola quasi trent’anni fa. Ciclista, storico vincitore di due tappe del Tour de Francia, la settima tra Lorient e Angers e la sedicesima tra Gap e Briançon nel 1960. Indimenticabile, sfrecciò anche al Giro d’Italia nel quale vinse la seconda tappa dell’edizione del 1962 e la ventesima nel 1965, primo vincitore della Cima Coppi nella tappa sullo Stelvio.

Chiara l’intenzione da parte dell’amministrazione: valorizzare anche la figura di Battistini. Al momento, però le risorse ci sono solo per il premio Perioli che rientra nel canale di finanziamento della Fondazione. Se il Comune troverà i mezzi anche per la seconda iniziativa, i due eventi, distinti, saranno inseriti nel calendario dell’estate arcolana e porteranno alla premiazione, ogni anno, di due personalità: rispettivamente il ’Perioli’ per uno sportivo del mondo del calcio e il ’Battistini’ per uno sportivo del mondo del ciclismo. Un modo per valorizzare il territorio e le sue figure storiche.

Cristina Guala