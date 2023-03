Campagna elettorale Forze politiche in campo Incontri con i sostenitori

I fondi sfitti a Sarzana ? Non sono un problema, almeno durante il periodo elettorale. I tanti locali del centro cittadino da tempo vuoti in attesa dell’arrivo di nuove imprese commerciali si stanno riciclando, ospitando fino al termine della "caccia" al voto, le case dei partiti e delle liste civiche a sostegno dei candidati sindaco. Oltre alle basi operative inaugurate nelle scorse settimane si sono aperte all’inizio di via Gori, i point di Forza Italia a sostegno di Cristina Ponzanelli e quello di Italia Viva Azione. Ad aprire il punto di riferimento della coalizione a sostegno di Renzo Guccinelli è intervenuta la senatrice spezzina Raffaella Paita che ha salutato i simpatizzanti rappresentati in città da Giovanni Destri. Ieri sera invece è stato inaugurato il centro operativo in piazza Matteotti della candidata sindaca Federica Giorgi. Insieme alla rappresentante del M5s ci sarà anche la lista civica guidata da Valter Chiappini che mette insieme le forze di Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Verdi. Domenica di campagna elettorale per il Partito Comunista che per tutta la giornata, da stamani fino alle 19.30, aprirà il gazebo in via Mazzini di fronte alla Cattedrale. Sarà presente il candidato sindaco Matteo Bellegoni (nella foto), il segretario regionale del partito che riporterà il smbolo del Pci sulla scheda elettorale dei sarzanesi

m.m.