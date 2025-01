Cambia la raccolta dei rifiuti: arrivano le isole ecologiche

Sarzana (La Spezia) 14 ottobre 2021 - Una rivoluzione nella raccolta dei rifiuti domestici. La città di Sarzana come accaduto in passato anche nel capoluogo della Spezia e nel piccolo Comune di Ameglia da lunedì adotterà il nuovo sistema di utilizzo delle Ecoisole che saranno posizionate inizialmente nel centro storico e andranno a sostituire il sistema di raccolta porta a porta. Dopo un periodo di affiancamento dei due servizi dal 31 ottobre le famiglie dovranno utilizzare soltanto i nuovi cassonetti stradali. Nel centro cittadino rimarrà attivo unicamente il servizio di raccolta del cartone con le stesse modalità già in essere. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti subirà dunque una profonda trasformazione all'insegna del miglioramento del servizio, della pulizia e del decoro urbano.