Calendario eventi Prorogato il bando per le idee

Il Comune di Sarzana ha prorogato al 24 novembre a scadenza del termine per la presentazione delle proposte di partecipazione al bando della Call for ideas emanata per individuare idee e proposte "per definire un calendario cittadino di festival, rassegne, eventi, attività culturali e di spettacolo". Al bando possono partecipare enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro nonché imprese del settore culturale, creativo, dello spettacolo o che comunque intendano promuovere iniziative nel settore; nel caso di progetti realizzati in partnership la domanda dovrà essere presentata dall’ente individuato quale capofila che sarà il referente unico nonché responsabile dell’attuazione e della rendicontazione del progetto. Le proposte potranno riferirsi a vari ambiti progettuali dalla musica alla promozione della cultura scientifica e umanistica, dal teatro al cinema. Domande all’ufficio protocollo del Comune o inviate via pec a protocollo.comune.sarzana@postecert.it entro le ore 12 del 24 novembre. Info ufficio marketing territoriale e cultura (Andrea Cargiolli 0187 614268 e Elisabetta Bacigalupi 0187 614230).