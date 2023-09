Calciatori e presidente Faccia a faccia coi tifosi

"È il punto zero. Da qui in avanti vogliamo massima determinazione e condivisione del progetto comune". Questa la sintesi del pensiero esternata ieri mattina a giocatori, tecnico e dirigenti da circa 200 tifosi aquilotti, radunatisi all’esterno del centro sportivo di Follo. Un confronto schietto, genuino, senza filtri, dai toni alti ma non esasperati, dove i supporter hanno espresso la loro amarezza per quanto di negativo visto al ‘Ceravolo’, ivi compreso il mancato chiarimento richiesto al termine del match sotto la curva. Con tentativi di giustificazione per quest’ultimo aspetto che non hanno del tutto convinto. "Al di là del risultato vogliamo vedere una squadra con l’anima e lo spirito battagliero - hanno affermato i supporter -. Da qui in avanti dovete pensare solo ad allenarvi e a vincere le partite".

Tra i giocatori, il più convincente nella sua dialettica è stato il capitano Nikolaou che ha promesso il massimo impegno nel segno di un percorso nuovo, assumendosi le responsabilità del caso, senza addossarle ad altri giocatori partiti verso altri lidi. Hanno preso la parola anche Salvatore Esposito, Dragowski, Verde e mister Alvini, quest’ultimo pronto a ribadire di essere ben a conoscenza della mentalità anima & core pretesa dalla piazza. All’incontro erano presenti anche Gazzoli, Melissano e Macia. Non sono mancati i cori di incitamento da parte dei tifosi a dimostrazione che a Follo non è andata in scena una contestazione, ma un confronto maturo e costruttivo. Ora spetta ai giocatori ripagare la testimonianza di fiducia, già dalla gara odierna contro il Como

I tifosi si sono poi recati numerosi anche allo stadio Picco, dove nella tarda mattinata c’è stato il sopralluogo per l’avanzamento dei lavori. Hanno chiesto di parlare con il presidente Philip Platek che non si è tirato indietro. A dialogare con lui un tifoso che parla bene inglese e ha poi tradotto per tutti. Il presidente ha ribadito che per Bastoni la società ha assecondato la volontà del giocatore e che tutti gli utili sono stati rinvestinti.

Fabio Bernardini