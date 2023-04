Cai, ok alla convenzione Al via mappa dei sentieri

Mappatura dei sentieri e fruizione del territorio e molto altro ancora . È stata firmata proprio ieri mattina la convenzione tra il Comune di Arcola e il Cai di Sarzana per la valorizzazione della rete sentieristica comunale. "La valorizzazione del territorio – ha commentato il sindaco Monica Paganini – passa attraverso la diffusione delle nostre risorse ambientali, promuovendone la fruizione per fini turistici e ricreativi. In primavera e d’estate ma anche a inizio autunno il nostro territorio si presta per un’immersione nella natura, per respirare aria pura e godersi orizzonti nuovi. Il turismo a piedi è un turismo ecosostenibile, che fa bene a noi e al pianeta".

L’assessore al turismo Camilla Monfroni, referente per i rapporti con il Cai, spiega i contenuti della convenzione: "Con questo accordo il Club alpino si impegna a realizzare tutta una serie di interventi che vanno dalla mappatura dei sentieri, interscambio di informazioni relative alle rispettive attività divulgative e ricreative aventi per oggetto la conoscenza e la fruizione del territorio, ad azioni di rivalutazione della toponomastica e dei prodotti locali previo accordo tra le parti e promozione e scoperta dell’entroterra attraverso escursioni. A fronte di questa attività l’amministrazione comunale corrisponderà un contributo annuo all’associazione, previa rendicontazione delle attività svolte, pari a 800 euro." I lavori di mappatura e manutenzione, tempo permettendo, avranno inizio già dalla prossima settimana, per concludersi entro la fine del mese di maggio. Ecco i seguenti sentieri che saranno oggetto di interventi mirati: il 401 Trebiano - Ressora - Arcola denominato Via delle Pievi, 402 Ponte di Arcola - Collegamento sentiero 401, 403 Ponte di Arcola - Pieve di Baccano - Collegamento AVG, 404 Arcola - Pietralba (collegamento AVG) ed infine Alta via del Golfo che insiste sul territorio comunale. I sentieri verranno registrati nella rete sentieristica ligure. Chi è interessato e inetnde prendere visione della mappa può accedere direttamente al sito https:hiking.waymarkedtrails.org