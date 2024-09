Cade sul tetto, geometra ferito. La disavventura al Parentucelli di Sarzana

Sarzana (La Spezia), 4 settembre 2024 – Un attimo di disattenzione che poteva costargli davverto molto caro. Ha rimediato comunque la frattura della gamba finendo la mattinata all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Il protagonista della dolorosa disavventura è un geometra del servizio tecnico di controllo scolastico della Provincia della Spezia che ieri mattina stava svolgendo un controllo sul tetto dell’istituto superiore “Parentucelli Arzelà” di Sarzana. Il dipendente dell’ente stava verificando l’esecuzione dei lavori che sono stati eseguiti nel corso dell’estate per sincerarsi della regolarità delle operazioni in vista dell’ormai imminente inizio della stagione didattica quando ha perso l’equilibrio.

Per sua fortuna non è volato dall’altezza di diversi metri ma è inciampato e caduto sul piano calpestabile. E’ stata comunque una botta inattesa che gli ha provocato la frattura della gamba. La scena è avvenuta sotto gli occhi dei colleghi della Provincia che dopo averlo soccorso hanno compreso la situazione allertando l’intervendo dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo insieme alla squadra dei vigili del fuoco che hanno predisposto le operazioni di accompagnamento della barella.

Nel corso della mattinata inoltre hanno visionato il luogo dell’incidente anche gli ispettori del lavoro dell’azioenda sanitaria Asl 5 della Spezia. Il geometra cinquantenne, una figura di grande esperienza da anni impegnato nella verifica dei controlli sugli edifici scolastici per conto della Provincia, è stato così trasportato al pronto soccorso dell’ospedale spezzino. Oltre alla gamba ha lamentato anche dolori al bacino e altre escoriazioni provocate dalla caduta. Le sue condizioni comunque non sono ritenute gravi anche se per qualche tempo dovrà stare a riposo e non seguire così gli interventi di controllo predisposti dalla Provincia in varie scuole.

I colleghi degli uffici provinciali e il presidente dell’ente Pierluigi Peracchini sono stati prontamente informati dell’incidente e dopo essersi informati sulle condizioni di salute hanno inviato un messaggio di pronta guarigione. Le operazioni di controllo sono state temporaneamente sospese per consentire i soccorsi del dipendente infortunato e verranno comunque completate nel prossimi giorni per poter dare il definitivo via libera all’inizio dell’anno scolastico per un migliaiao di studenti dell’istituto sarzanese.

Massimo Merluzzi